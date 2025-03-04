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        Haberler Bilgi Yaşam Giysilerinizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz! Çamaşır yıkarken en sık yapılan 10 hataya dikkat!

        Giysilerinizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz! Çamaşır yıkarken en sık yapılan 10 hataya dikkat!

        Çamaşır yıkamak, basit bir işlem gibi görünebilir ancak yanlış alışkanlıklar kıyafetlerinizin hızla yıpranmasına ve makinenizin ömrünün kısalmasına neden olabilir. Çoğu kişi farkında olmadan çamaşırlarını yanlış yıkıyor! Peki, en yaygın hatalar nelerdir ve bunları nasıl düzeltebilirsiniz? İşte çamaşır yıkarken yapmamanız gereken 10 hata!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:30
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        Giysilerinizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz!
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        Çamaşır yıkamak, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, yapılan bazı hatalar kıyafetlerimizin ömrünü kısaltabilir ve hatta çamaşır makinemize zarar verebilir. Peki, çamaşır yıkarken en sık yapılan hatalar nelerdir ve bunları nasıl önleyebilirsiniz? İşte çamaşır yıkarken dikkat etmeniz gereken 10 kritik hata!

        CEPLERİ BOŞALTMAK UNUTULUYOR

        Makineye koymadan önce tüm cepleri kontrol ettiğinizden emin olun. Dolaşan kağıt mendiller, ruj, pastel boya, bozuk paralar veya araba anahtarları çamaşırlarınıza ve hatta makinenize zarar verebilir.

        ÇAMAŞIRLARI AYIRMAK İHMAL EDİLİYOR

        Beyazlarınızı ve açık renkli giysilerinizi koyu renklerden ve kırmızılardan ayrı yıkayın. Aksi halde renklerin birbirine geçmesi kaçınılmaz olabilir. Örneğin, bir kırmızı giysi ile beyaz çamaşırları aynı anda yıkarsanız tüm çarşaf ve havlularınız pembeleşebilir.

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        LEKELER ÖNCEDEN TEDAVİ EDİLMİYOR

        Lekeleri çıkarmanın en iyi yolu, çamaşır makinesine koymadan önce müdahale etmektir. Lekeleri hafifçe silin ve soğuk su, çamaşır deterjanı veya leke çıkarıcı kullanarak ön işlem uygulayın. Eğer lekenin çıkıp çıkmadığından emin değilseniz, çamaşırları kurutucuya koymayın çünkü ısı, lekeyi sabitleyebilir. Bunun yerine, doğal olarak kurumasını bekleyin ve gerekirse yeniden yıkayın.

        ELASTİK ÜRÜNLERİ KURUTUCUDA KURUTMAK

        İç çamaşırları ve mayo gibi elastik kumaşlara sahip ürünler, kurutucuda kurutulmamalıdır. Kurutucunun sıcaklığı ve dönüş hareketi elastik lifleri bozarak kıyafetlerin sarkmasına ve esnemesine neden olabilir. Bunun yerine, onları doğal olarak kurutun.

        FERMUARLARI AÇIK BIRAKMAK

        Giysilerinizi makineye atmadan önce fermuarları kapattığınızdan emin olun. Açık fermuarlar, diğer giysilere takılarak kumaşları yırtabilir veya zarar verebilir.

        ÇOK FAZLA ÇAMAŞIRI MAKİNEYE SIĞDIRMAK

        Çamaşır makinenizi ve kurutucunuzu aşırı doldurmayın. Makinenin kıyafetleri düzgün şekilde yıkaması için hareket alanına ihtiyacı vardır. Aşırı dolu bir tambur, giysilerin yeterince temizlenmemesine veya eşit şekilde kurumamasına neden olabilir.

        FAZLA DETERJAN KULLANMAK

        Modern çamaşır deterjanları genellikle sadece küçük bir kapak dolusu kullanmayı gerektirir. Fazla deterjan kullanmak, giysilerinizde kalıntı bırakabilir ve hatta çamaşır makinenize zarar verebilir. Çamaşırlarınızı fazla köpürten deterjan, makinenin iç mekanizmasına zarar verebilir.

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        YANLIŞ SU SICAKLIĞINI SEÇMEK

        Giysilerinizin etiketini dikkatlice okuyarak hangi su sıcaklığını kullanmanız gerektiğini belirleyin. Emin değilseniz, soğuk suyu tercih edin. Soğuk su kullanmak kumaşın ömrünü uzatırken, yüksek sıcaklık kumaşın liflerini bozabilir.

        LEKELERİ FAZLA OVMAK

        Bir lekeyi çıkarmak için çok sert bir şekilde ovmak kumaşı zedeleyebilir. Bunun yerine, çamaşır deterjanı veya kumaş dostu bir leke çıkarıcı kullanarak hafifçe uygulayın ve zaman vererek lekenin çözülmesini bekleyin.

        MAKİNENİN BAKIMINI AKSATMAK

        Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemezseniz, yıkanan çamaşırlarda kötü kokular oluşabilir. Makinenin iç mekanizmasında biriken kir ve deterjan kalıntıları, zamanla çamaşırlarınıza kötü kokular bulaştırabilir. Ayda en az bir kez makinenizi temizleyerek bu sorunun önüne geçin.

        Fotoğraf kaynak: Istock, ShutterStock

        Kaynak: Southern Living, Bussines Insider, Martha Stewart

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