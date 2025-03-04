Giysilerinizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz! Çamaşır yıkarken en sık yapılan 10 hataya dikkat!

Çamaşır yıkamak, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, yapılan bazı hatalar kıyafetlerimizin ömrünü kısaltabilir ve hatta çamaşır makinemize zarar verebilir. Peki, çamaşır yıkarken en sık yapılan hatalar nelerdir ve bunları nasıl önleyebilirsiniz? İşte çamaşır yıkarken dikkat etmeniz gereken 10 kritik hata!

CEPLERİ BOŞALTMAK UNUTULUYOR

Makineye koymadan önce tüm cepleri kontrol ettiğinizden emin olun. Dolaşan kağıt mendiller, ruj, pastel boya, bozuk paralar veya araba anahtarları çamaşırlarınıza ve hatta makinenize zarar verebilir.

ÇAMAŞIRLARI AYIRMAK İHMAL EDİLİYOR

Beyazlarınızı ve açık renkli giysilerinizi koyu renklerden ve kırmızılardan ayrı yıkayın. Aksi halde renklerin birbirine geçmesi kaçınılmaz olabilir. Örneğin, bir kırmızı giysi ile beyaz çamaşırları aynı anda yıkarsanız tüm çarşaf ve havlularınız pembeleşebilir.

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LEKELER ÖNCEDEN TEDAVİ EDİLMİYOR

Lekeleri çıkarmanın en iyi yolu, çamaşır makinesine koymadan önce müdahale etmektir. Lekeleri hafifçe silin ve soğuk su, çamaşır deterjanı veya leke çıkarıcı kullanarak ön işlem uygulayın. Eğer lekenin çıkıp çıkmadığından emin değilseniz, çamaşırları kurutucuya koymayın çünkü ısı, lekeyi sabitleyebilir. Bunun yerine, doğal olarak kurumasını bekleyin ve gerekirse yeniden yıkayın.

ELASTİK ÜRÜNLERİ KURUTUCUDA KURUTMAK

İç çamaşırları ve mayo gibi elastik kumaşlara sahip ürünler, kurutucuda kurutulmamalıdır. Kurutucunun sıcaklığı ve dönüş hareketi elastik lifleri bozarak kıyafetlerin sarkmasına ve esnemesine neden olabilir. Bunun yerine, onları doğal olarak kurutun.

FERMUARLARI AÇIK BIRAKMAK

Giysilerinizi makineye atmadan önce fermuarları kapattığınızdan emin olun. Açık fermuarlar, diğer giysilere takılarak kumaşları yırtabilir veya zarar verebilir.

ÇOK FAZLA ÇAMAŞIRI MAKİNEYE SIĞDIRMAK

Çamaşır makinenizi ve kurutucunuzu aşırı doldurmayın. Makinenin kıyafetleri düzgün şekilde yıkaması için hareket alanına ihtiyacı vardır. Aşırı dolu bir tambur, giysilerin yeterince temizlenmemesine veya eşit şekilde kurumamasına neden olabilir.

FAZLA DETERJAN KULLANMAK

Modern çamaşır deterjanları genellikle sadece küçük bir kapak dolusu kullanmayı gerektirir. Fazla deterjan kullanmak, giysilerinizde kalıntı bırakabilir ve hatta çamaşır makinenize zarar verebilir. Çamaşırlarınızı fazla köpürten deterjan, makinenin iç mekanizmasına zarar verebilir.

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YANLIŞ SU SICAKLIĞINI SEÇMEK

Giysilerinizin etiketini dikkatlice okuyarak hangi su sıcaklığını kullanmanız gerektiğini belirleyin. Emin değilseniz, soğuk suyu tercih edin. Soğuk su kullanmak kumaşın ömrünü uzatırken, yüksek sıcaklık kumaşın liflerini bozabilir.