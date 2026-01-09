Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Gizli Karargah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Karargah ne zaman çekildi?

        Gizli Karargah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Gizli Karargah (Secret Headquarters) filmi, beyaz perdenin ardından 9 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Henry Joost, Ariel Schulman'ın üstlendiği film, 2022 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Gizli Karargah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Gizli Karargah filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 09.01.2026 - 18:37 Güncelleme: 09.01.2026 - 18:37
        Gizli Karargah filmi konusu
        Gizli Karargah filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Owen Wilson, Michael Peña ve Jesse Williams'ın başrollerini üstelendiği filminin konusu, Gizli Merkez Yost'un bir hikâyesine dayanmaktadır. Peki, "Gizli Karargah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Karargah ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Dünyayı kurtaran süper kahraman Muhafız'ın bir numaralı hayranı olan Charlie'nin babası ile arası pek iyi değildir. Çünkü babası iş yüzünden onu hep ihmal etmekte, verdiği sözleri tutmamaktadır. Charlie bir gün arkadaşları ile evde takılırken babasının gizli karargahını keşfeder. Babası aslında hayranı olduğu Muhafız'dır. Charlie ve arkadaşları Muhafız'ın güç kaynağını yanlışlıkla aktive edince yayılan sinyallerden karargahın yerini bulan düşmanlar, karargaha saldırılar. Muhafız hiçbir şeyden habersiz, dünyanın bir ucunda görevdedir. Charlie ve arkadaşları, Muhafız'ın güç kaynağının peşinde olan düşmanları tek başlarına alt etmek zorundadırlar.

        GİZLİ KARARGAH OYUNCULARI KİMLER?

        Owen Wilson

        Michael Peña

        Jesse Williams

        Walker Scobell

        Momona Tamada

        Keith L. Williams

        Abby James Witherspoon

        Kezii Curtis

