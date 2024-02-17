Gizli sinyaller: Depresyonda olan insanların kullandığı 7 cümle
Tedavi edilmemiş bir depresyon, yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilir. Peki, depresyonda olan insan nasıl anlaşılabilir? İşte, sizin için depresyonda olan insanların söylediği bazı cümleler...
Depresyon; yoğun üzüntü, umutsuzluk, değersizlik hissi, enerji kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri gibi semptomları içeren ruh sağlığı bozukluğudur. Kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Depresyon ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır bu yüzden sizde olup olmadığını anlamak isteyebilirsiniz. İşte, depresyonda olduğunuzu gösterebilecek cümlelerin anlamları...
1. YAPAMIYORUM
Depresyondaki kişiler dişlerini fırçalamak gibi rutinleri yapmakta güçlük çekebilirler, hatta genellikle yataktan bile çıkamazlar. Birçok depresyonlu birey 'yapamam' kelimesini çok kullanır. ''Kendimi daha iyi hissedemiyorum, işimi bitiremiyorum, yataktan kalkamıyorum, işlerin iyiye gitmesini sağlayamıyorum.'' gibi cümleler kurabilirler.
2. HEPSİ BENİM SUÇUM
Eylemlerinizin veya yapmış olabileceğiniz hataların sorumluluğunu almak iyi bir ruh sağlığının işaretidir. Ancak bu her durumda kendinizi suçlamak yani bunun sürekli hale gelmesi depresyonda olduğunuzu gösterebilir.
Profesör psikolog doktor Deborah Serani'ye göre depresyon, muhakeme ve yargılamanın gerçekleştiği ön lobun işleyişini bozduğundan depresyondaki insanlar hissettikleri konusunda suçluluk hissedebilir.
3. İYİYİM
Kötü hissedilen zamanlarda bile karşı tarafı geçiştirmek için ''iyiyim'' denmesi depresyon belirtisi olabilir. Serani bu durumu, şu şekilde açıklıyor: Bazıları akıl hastalığına sahip olmayı başa çıkılamayacak kadar utanç verici bulabilir ve acılarını açığa vurmak yerine yüzlerinde bir gülümsemeyle geçiştirebilir.
4. YORGUNUM
Çoğu insan, günün belli bir noktasında bu duyguyu yaşasa da depresyondaki kişiler kendilerini sürekli bir bitkinlik içinde bulurlar. Serani bu durum için ''Yorgunluk ve ağrı, sinir yolları ile nörokimyasalları etkilediği için depresyonla birlikte daha da zorlayıcı bir hale gelebilir.'' diyor.
5. YALNIZ KALMAK İSTİYORUM
İnsanların, canlanmak için bir dinlenme süresi istemeleri normaldir. Buna karşılık, depresyonlu kişiler zamanlarının tamamını olmasa da çoğunu yalnız geçirirler. Kendilerini izole ederek sevdikleri insanlardan uzaklaşabilirler.
Depresyonun nörobiyolojisi, beyin aktivitesini azalttığından depresif bir kişi uyarıcı deneyimlerden uzak durmak isteyebilir; yani karanlık odaları, sessiz ortamları ve diğerlerinden uzak olmayı tercih edebilir.
6. KİMSENİN UMURUNDA DEĞİLİM
Depresif insanlar, konu geleceğe dair umut beslemeye geldiğinde çok karamsar olabilirler. Ayrıca depresyondaki kişiler sıklıkla kendilerini o kadar yalnız hissederler ki hem diğer insanların sorunlarını umursamazlar hem de onların sorunlarını kimsenin umursamadığını düşünebilirler.
7. YA HEP YA HİÇ
Depresyondaki insanlar hayatı siyah beyaz olarak görürler. Yani eğer birisi sıklıkla "her zaman" ve ''asla" ve gibi kelimeleri kullanıyorsa, bu onun depresyonda olduğunun bir göstergesi olabilir.
''İstediğim işi asla alamayacağım" veya "her zaman her şeyi mahvediyorum" gibi ifadeler bu ya hep ya hiç düşüncesine örnek verilebilir.
ÇÖZÜM VE DESTEK HAKKINDA
Depresyonun, kişisel terapiden ilaçlara kadar birçok tedavi yöntemi vardır ve her tedavi her birey için geçerli olmayabilir. Çevrenizde ya da kendinizde depresyon belirtisi olduğunu düşünüyorsanız bir psikiyatriste veya psikoloğa başvurabilirsiniz.