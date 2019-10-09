Vücudumuzda herhangi bir hastalık yoksa; (kanser, stres, çeşitli hastalıklar) glutamin üretme kapasitesi hasıl olmaktadır. Glutamin takviyesi fiziksel bir aktivite sonunda düşen seviyeyi, normal düzeye çekmeye yardımcı olur. Glutamin bir protein yapı taşıdır (Amino asit).

Glutamin; sistemin üretebildiği aminoasitler arasında yer alır. Ancak hastalıklar ya da fiziksel ruhsal stres hallerinde ihtiyaç fazlalaşır. Glutamin eksikliği sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmekte ve enerji eksikliğine neden olarak halsizlik ortya çıkabilmektedir.

Glutamin Takviyesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Spor hareketlerinde oluşan kas kütleleri için glutamin takviyesi ihtiyacı duyulmaktadır. Bu tarz aktivitelerde yağ yakımının yanında kas dokusu kaybının olmasını engelliyor. Ayrıca aşırı egzersiz sendromunu da etki edebiliyor. Bu sendrom ile halsizlik, enfeksiyon kapma, performans da azalma gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Glutamin, bağırsak iç çeperini korumaya yardımcı olmaktadır. Ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalığında tedavi şekline takviyede etken olmaktadır.

Glutamin seviyesi düşük olan kanser hastalarında, ağız içinde oluşan yaralar ve kemoterapi sonucu oluşan ishalin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak yan etkiler oluşabileceği için doktor tavsiyesiyle uygulanmalıdır.

Ameliyat, yaralanma, enfeksiyon, yanık ve travmalarda oluşabilen kortizol hormonun artışını düşürmeye yardımcıdır. Ameliyat sonrası vücut direncini de artırmaktadır.

Kalbe giden akışın normalden az seyretmesi sonucu oluşan anjina halsizlik, sık yorulma ve günlük hayatı olumsuz etkilemeye neden olur. Kullanılan ilaçlara ek olarak glutamin takviyesi performansı yükseltmeye yardımcıdır.

Glutamin, hıv virüsünün neden olduğu aids hastalığında görülen kilo kaybını düzeltmeye yardımcıdır. Ve kilo almaya neden oluşturur.

Glutamin İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Yumurta,

Sığır Eti,

Yoğurt,

Süt,

Balık,

Sakatatlar,

Lor,

Ispanak,

Maydanoz,

Lahana,

Kümes Hayvanları Etinde Bulunuyor.

Glutamin desteği almak için bir doktora danışmakta fayda vardır. Böbrek rahatsızlığı, karaciğer hastalığı ve reye sendromu sirozu olanlarda kullanmak sakıncalıdır.