        Haberler Gündem Güncel "Glutensiz Yemek Yarışması"nda kazanan belli oldu | Son dakika haberleri

        Darıca'daki "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması"nda kazanan il belli oldu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda Adıyaman birinci oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:40 Güncelleme:
        "Glutensiz Yemek Yarışması"nda kazanan belli oldu
        Türkiye'nin 20 ilinden Çölyak Dernek Başkanları ve temsilcileri, "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması"nda bir araya geldi.

        Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir salonda düzenlenen organizasyon, Darıca, Gebze ve Çayırova belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çölyak dernekleri ve glutensiz yaşam savunucuları, hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de yaşadıkları sorunları dile getirmek amacıyla etkinlikte buluştu.

        Yarışmada katılımcılar, kendi yörelerine ait yemeklerin glutensiz versiyonlarını hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisine sundu. Puanlamanın ardından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.

        Etkinliğe Adıyaman’ı temsilen Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Saime Aytemir ile yönetim kurulu üyesi Hatice Dündar katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Adıyaman birinci, Hatay ikinci, Diyarbakır ise üçüncü oldu.

        Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Saime Aytemir, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Kocaeli'nde oluşan bu dayanışmayı görmek bizleri çok mutlu etti. İnşallah diğer iller de Kocaeli'yi örnek alarak bu konuda daha duyarlı çalışmalar gerçekleştirir" diye konuştu.

        #kocaeli haberleri
        #Darıca
