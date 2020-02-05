Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasitenin üzerinde seyircinin içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde sabaha kadar bekledi.

Taraftarlar stada girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

GMG Kırklarelispor taraftarlarından Serkan Ayan, tarihi maça tanıklık edebilmek için saat 01.30'da stat önüne geldiğini söyledi.

Fenerbahçe karşılaşmasının kent için büyük önem taşıdığını belirten Ayan, "Bugün önemli bir gün. Çünkü Fenerbahçe Kırklareli'ne geliyor. Çeyrek finale kalmışız bu bizim için büyük bir başarı. Burada Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamamız, takımımıza en iyi desteği vermemiz gerekiyor. Yarın bir gün çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız olacak. Bu mutlu anı yaşamamız lazım. Onun için buradayız. İşimizden izin alıp geldik." diye konuştu.

Volkan Perçimli ise saat 03.30'da Tekirdağ'dan yola çıkarak takımına destek için Kırklareli'ne geldiğini anlattı.

Hava çok soğuk olduğu için yanına battaniyesini de aldığını aktaran Perçimli, "İnşallah güzel maç olacak ve Kırklarelispor'umuz galibiyet alacak. Kazanıp buradan Fenerbahçe'yi güzelce uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Nejat Vural da saat 07.00 civarında karşılaşmanın oynanacağı stat önüne gelerek sıraya girdiğini, Fenerbahçe'nin Kırklareli'ne gelmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.