Gnocchi, diğer adıyla Niyokki, İtalyan mutfağı lezzetlerinden biridir. Ana malzemesi patates, buğday ve irmik olan bu enfes yemek, küçük hamur şeklindeki patateslerden oluşur. Birçok sos ile servis edilebilir.
GNOCCHI MALZEMELERİ NELER?
Gnocchi sosu tarifi için gereken malzemeler şu şekildedir;
- 1 adet soğan
- 4-5 adet orta boy domates
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı kekik
- Tuz
- 2 adet yeşil biber
Hamuru için;
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- Tuz
GNOCCHI NASIL YAPILIR?
İlk olarak yemeğe patatesleri haşlayarak başlamalısınız.
Sıcakken ezdiğiniz patatesleri soğumaya bırakın.
Sos için, soğanları ve biberleri incecik doğrayarak kavurun.
Salça ve sarımsak ekleyip kavurmaya devam edin.
Domatesleri ilave ettikten sonra bir miktar daha kavurun ve baharatları ekleyin.
Patates hamuru için 1 yumurtayı ve tuzu ezmiş olduğunuz patateslere ilave edin.
Yavaş yavaş un ekledikten sonra uzun şeritler haline getirin.
Bir cm aralıklarla kestiğiniz hamuru çatal yardımıyla ikiye katlayın.
Kaynayan suya tuz koyun ve Gnocchileri suya atın.
Gnocchiler suyun üstüne çıktıysa pişmiş demektir.
Tabağa alınan Gnocchileri domates sosu ile birleştirin. Afiyet olsun!
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