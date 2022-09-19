Gnocchi, diğer adıyla Niyokki, İtalyan mutfağı lezzetlerinden biridir. Ana malzemesi patates, buğday ve irmik olan bu enfes yemek, küçük hamur şeklindeki patateslerden oluşur. Birçok sos ile servis edilebilir.

GNOCCHI MALZEMELERİ NELER?

Gnocchi sosu tarifi için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 adet soğan

4-5 adet orta boy domates

1 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kekik

Tuz

2 adet yeşil biber

Hamuru için;