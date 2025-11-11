"GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak, teknolojiye ve dijital teknolojilere inandıklarını vurgulayarak, inanmaktan daha fazlasına ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

DEİK olarak birçok iş konseyleri olduğunu anımsatan Olpak, dünya çapındaki 153 iş konseyleri arasında Dijital Teknolojiler İş Konseylerinin de olduğunu bildirdi.

Olpak, "Bu ikinci etkinlik olmasına rağmen bu etkinliğin Türkiye'nin küresel inovasyon ekonomisindeki rolünü güçlendireceğini ve girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir ivme yakalamanın yolunu açacağını umuyorum. Çünkü hepimiz dünya ekonomisinin tedarik zincirindeki aksaklıklar, yüksek gümrük vergileri ve bunun sonucunda düşük büyüme oranları gibi sorunlarla boğuştuğunu takip ediyoruz. İnovasyonun ve özellikle dijital ekosistemlerdeki inovasyonun, hem şimdi hem de gelecekte ekonomik büyümeyi sağlamak için ölçüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin de küresel ölçekteki olağanüstü olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosisteminin sadece ayakta kalmakla kalmadığını, aynı zamanda ivme kazandığını söyledi.

Özyeğin, bu ivmenin geçen yıl gerçekleşen bazı büyük yatırım ve satın almalarda görülebileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Kaspi'nin Hepsiburada'nın kontrol hissesini satın almasını ele alalım. Bu yatırım, bölgesel e-ticaret dinamiklerinde dikkate değer bir değişim yaratarak, son derece yetenekli iki teknoloji odaklı işletmeyi bir araya getirdi. Bu arada, bir diğer unicornumuz, Insider, General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu, sektörde lider pazarlama teknolojisi ve yapay zeka yeteneklerine güçlü bir güven oyuydu. Finansal açıdan, TOM Bank, DGpays, Midas ve Getir Finans için yapılan çeşitli finansman turları, bölgesel sermayenin Türk fintech inovasyonuna nasıl aktığını gösteriyor. Son olarak, Uber Eats'in Trendyol Go'ya 700 milyon dolarlık yatırım yaparak yemek ve market teslimatı sektörümüzdeki güçlü potansiyelden yararlandığını görmekten gurur duyduk. Bu anlaşmalar bir araya geldiğinde bize net bir hikaye anlatıyor, Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz."