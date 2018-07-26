4 | 18

1. Vücudunuzda kötü olan yağları; yani göbek, kalça ve baseninizde bulunan yağları her zaman size destek olan dokular olarak görün. Böyle düşünürseniz, bu destekten kurtulmak için mutlaka bedeninizi güçlendirmek zorunda olduğunuzu hissedeceksiniz.