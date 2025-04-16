Göbeklitepe Sergisi'ne rekor ziyaret

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe" segisi 6 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 16 Nisan'da Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin Habertürk'ten Mahir Kılıç'a değerlendirmelerde bulundu.

Sergiye ilgi nasıl?

Burası Avrupa'nın en çok ziyaretçi çeken noktalarından biri. Günlük 60 binden fazla ziyaretçi alıyor. İtalya bizim hedef kaynak ülkemiz hem de aynı zamanda dünyanın birçok noktasından kültür türü hedefleyerek gelen turistlerin de odak noktası. Tam hedef odaklı tanıtım ve markalaşma için en doğru yer.

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Bu fikir nasıl çıktı?

Mart ayında Bakan yardımcımızın bir ziyareti oldu buraya. O ziyareti esnasında ortak etkinlik gerçekleştirilme fikri çıktı. Kendilerini Türkiye'ye davet ettik. Buradaki proje çok çok önemli. Onların ilgisini çekebilecek projeyi kabul ediyorlar. Biz onları Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'i kapsayan bir ziyaret oldu. Göbeklitepe tarihini görünce çok etkilendiler. Burada arkeolojik etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz dediler.