Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık mirası Berlin’de sergide

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık insanlık mirasını Avrupa’nın kalbine taşıyan önemli bir sergiye ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, bugün Berlin’de açılışı yapılacak “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi öncesinde Almanya Federal Hükûmeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Berlin’de bir araya geldiklerini duyurdu.

REKLAM

Bakan Ersoy paylaşımında, görüşmede Türkiye ile Almanya arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğini ileriye taşıyacak adımların ele alındığını belirterek, karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde yürütülen bu temasların ortak kültürel projelere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Roma’daki Kolezyum’un ardından bu kez Berlin Museuminsel’de sanatseverlerle buluşacak sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlandı.

Serginin açılışı, Museuminsel Berlin’de yer alan James-Simon Galerie’de, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştiriliyor.