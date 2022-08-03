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Haberler Gündem Göç İdaresi'nden 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması
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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, Rahim Cavadbeyli'nin ülkesine sınırdışı edileceği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır" denildi

Göç İdaresi'nden 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması
Göç İdaresi'nden 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması
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AA

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceği"ne dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"ÜLKESİNE İADE EDİLECEĞİ ALGISI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu "bildirim yükümlülüğüne" uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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