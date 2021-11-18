Almanya'dan Belarus'a 'hain strateji' suçlaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Seehofer Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, "Mülteci almayacağız. Baskıya boyun eğip 'Avrupa ülkelerine mülteci alıyoruz' demeyeceğiz. Çünkü bu, bu hain stratejinin temelinin uygulanması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Alman bakan ayrıca, "Belarus'un Rusya'nın da bir derece desteğiyle düzenlediği düzensiz ve haince bir göçten bahsediyoruz. Polonyalılar sadece kendi çıkarlarının peşinde değiller. Aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar." dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı, bugün, ülkenin Belarus sınırında bulunan Dubicze Cerkiewne bölgesinde sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik göçmen grubun gözaltına alındığını bildirdi.

İKİ ÜLKE SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Yaklaşık 3 aydır Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.

Polonya, Belarus ve Rusya'yı büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden gelen kişileri, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmak amacıyla kullandığı iddiasında bulunurken, suçlamaları kabul etmeyen Belarus, sınırda bekleyenlerin bu ülkeye değil AB'ye gitmek istediklerini, bu kişilerin Belarus'ta kalmak istemediklerini savunuyor.

Soğuk hava koşulları, yetersiz beslenme ve kötü koşullardan ötürü 10'un üzerinde kişinin iki ülke sınırında hayatını kaybettiği bildiriliyor.