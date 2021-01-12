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Covid-19 salgını nedeniyle tekne tatiline olan rağbetin artması, yaz boyunca TURMEPA teknelerine olan ihtiyacı da arttırdı. Sanko Enerji de TURMEPA I atık alım teknesiyle, yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda binlerce ton sıvı atık toplayarak, deniz turizminin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkı sağladığını duyurdu.

TURMEPA I teknesinin Göcek’te bin 59 tekneden 611 bin litre atık topladığını, 3 bin 400 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer miktara denk gelen bu atıkların toplanması ile yaklaşık 5 milyon litre deniz suyunun temiz kaldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, TURMEPA ve Sanko Enerjinin sürdürdüğü denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasına da katkı sağlıyor.

TURMEPA teknelerinin atık suları kaynağından alıp nitelikli arıtma işlemlerine tabi tutulmasını sağlayarak, kirli suların doğaya karışmasının önüne geçtiği de belirtiliyor. Ayrıca, arıtılan atık suların park ve bahçe sulama, sokak temizliği vb. alanlarda toplum yararı için kullanılabildiği bilgisi paylaşıldı.

Sanko Enerji, dokuz yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda bir haftada 25 bin 520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.