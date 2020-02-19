Göğüs ağrısı ne zaman tehlikelidir?

Göğüs ağrıları; sadece kalbe bağlı olarak ortaya çıkan bir belirti değildir. Göğüs kafesindeki kaslar, bağlar, sinirler ve benzeri yapılardan kaynaklanabileceği gibi ; sindirim sistemi ile de ilgili olabilme ihtimali bulunmaktadır. Göğüs ağrılarının kişi tarafından neden kaynaklandığını bilmesi imkansızdır. Tahmin yürütmek yerine bir hekime baş vurmak daha akıllıca olacaktır.

Her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi olmayabilir. Bazen kalple ilgili kansız kalması durumu (angina) ve kalp zarı iltihabı da kalp ağrısı yapabilmektedir.

Göğüs ağrıları ne zaman tehlikelidir?

Göğüs ağrılarına eşlik eden bazı belirtilerin olması halinde tehlikeli bir durum söz konusu olabilmektedir.

Angina ağrısının olması durumunda

Midede bir baskı ya da ağrı olması halinde

Omuz ağrısı eşlik ediyorsa

Çenede ve dişte ağrı oluşuyorsa

Aşırı ritim bozukluğu varsa

Ağrının yayılma hızı ve şekli

Bu gibi durumların oluşması halinde acilen doktora gitmek gerekmektedir. Sonuçta göğüs ağrısı her durumda tehlike yaratabilecek bir hastalık işareti olabilmesi nedeni ile ihmale gelebilecek bir ağrı değildir. Ağrının kişinin kontrolü ile belirlenmesi mümkün olamayacağı için önemli olan geç kalmamaktır. En küçük ihtimali göz önünde bulundurarak hareket etmek hayati önem taşıması nedeni ile olması gereken bir yaklaşımdır.