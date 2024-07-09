Göğüs ağrısının olası nedenleri: Hangi durumlarda endişelenmelisiniz?
Göğüs ağrısı, birçok insanın hayatında karşılaştığı yaygın bir sorun olmasına rağmen genellikle göz ardı edilen belirtilerle kendini gösterir. Göğüs ağrısının hemen kanser endişesi yaratması doğaldır ancak bu tür ağrıların çoğu zaman ciddi bir sağlık problemi olmadığını bilmek önemlidir. Peki, göğüs ağrısının olası 8 sebebi nedir ve hangi durumlarda doktora başvurulmalı? İşte, göğüs ağrısının farklı nedenleri ve dikkat edilmesi gereken önemli işaretleri!
Göğüsleriniz ağrıyorsa aklınıza hemen kanser gelebilir. Ancak göğüs ağrısının göğüs kanseri olma ihtimali düşüktür. Yani göğüs ağrısı genellikle endişelenecek bir şey değildir. Ancak adet döneminden yapılan egzersizlere ve kullanılan ilaçlara kadar çoğu şey göğüs ağrısına neden olabilir. Haberimizde göğüs ağrısının olası nedenlerini derledik. İşte, bilmeniz gerekenler ve bir sağlık uzmanıyla ne zaman görüşmeniz gerektiği...
1. ADET DÖNEMİNDEKİ AĞRI
Döngüsel meme ağrısı veya adetle ilişkili meme ağrısı, meme ağrısının en yaygın nedenidir. Ağrı neredeyse fark edilmeyecek kadar şiddetli olabilir veya sutyen ve daha dar giysiler rahatsız edici hale gelebilir. Bazı kişiler için ağrının genellikle bir hafta ila 10 gün içinde geçeceğini bilmek yeterlidir.
2. HAMİLELİKTEKİ AĞRI
Hamileliğin ilk üç ayı, ruh hali değişimlerine, aşırı yeme isteklerine, yorgunluğa, mide bulantısına, kusmaya ve göğüs ağrısına neden olabilen bir dizi hormon salınımını beraberinde getirir. New York’ta kadın doğum uzmanı ve jinekolog olan doktor Jennifer Wu, meme dokusunun bu dönemde büyüdüğünü, süt kanallarının dolduğunu ve meme uçları hassaslaştığı için ağrıyabileceğini söyledi.
3. BAZI İLAÇLAR
Hormonlarınızı etkileyen ilaçlar meme ağrısının bir suçlusu olabilir. Örneğin Amerika Kadın Sağlığı Ofisi'ne göre doğum kontrolünün yan etkilerinden biri meme hassasiyetidir.
Ayrıca diüretikler (su hapları olarak da bilinir), klorpromazin (diğer endikasyonların yanı sıra ruhsal hastalıkları tedavi etmek için kullanılır) ve Digitalis adı verilen bir kalp ilacı gibi ilaçların içerikleri de göğüs ağrısına sebep olabildiğinden dikkat etmekte fayda olabilir.
4. MEMEDEKİ KİST
Meme kistleri genellikle en çok 35-50 yaş aralığındaki kadınlarda görülüyor. Houston'daki bir kanser önleme merkezinin tıbbi direktörü doktor Therese Bevers, "Kist, tıkanıklığın arkasında sıvı birikmesiyle oluşan tıkalı veya tıkalı meme bezidir" diyor. Bu kistlerin genelde zararsız olduğunu ancak ağrıya sebep olabileceğini ekliyor.
5. MENOPOZA YAKLAŞMAK
Amerikan Kanser Derneği’ne göre menopoza yaklaşan kadınların süt kanalında ağrılı bir genişleme ve kalınlaşma meydana gelebilir. Buna duktal ektazi denir. Menopoza yaklaşan bireylerde daha sık görülse de diğer yaşlarda da ortaya çıkabilir. Yani kanalın tıkanması, sıvı birikmesine neden olabilir. Detroit'te kadın doğum uzmanı ve jinekolog olan doktor Monique Swain,"Meme ucunda ve areolada ağrıya neden olabilir" dedi.
6. KASLARI ZORLAMAK
Zorlu bir antrenmandan sonra göğüs kaslarınızda oluşan zorlanma, yaralanma başka bir yerde olsa bile göğüs ağrısı gibi hissedilebilir.
7. YANLIŞ SÜTYEN SEÇİMİ
Göğüsleriniz büyük olmasa bile, uygunsuz bir sütyen ağrıya neden olabilir. Doktor Swain, "Kadınların çoğu zaman çok büyük sütyenler giyiyor" dedi. Yani çok büyük bir sütyen sizi çok iyi desteklemez ayrıca dar sütyen de aşırı sıktığı için bölgede ağrıya sebep olabilir.
8. MEME KANSERİ RİSKİ
Amerikan Kanser Derneği'ne göre nadir görülen inflamatuar meme kanseri olan kişilerde, kanser hücreleri memenin derisindeki lenf damarlarını tıkayarak memenin yaklaşık üçte biri veya daha fazlasında kızarıklık, şişme ve iltihaplanmaya neden olur. Bu, meme kanserinin ağrıya neden olabileceği nadir zamanlardan biridir.
NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?
Bazı göğüs ağrıları, kalp krizi belirtisi olabilir. Göğüs ağrısı, baş dönmesi veya güçsüzlük hissi, boynunuzda, çenenizde veya sırtınızda ağrı, kollarınızda veya omuzlarınızda ağrı, nefes darlığı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler kalp krizi belirtileridir.
Ayrıca adet dönemiyle ilgisi olmayan bir kitlede, meme ucunda akıntı veya kızarıklık, şişlik ve sıcaklık gibi enfeksiyon belirtileri gibi başka semptomlarınız varsa da bir sağlık uzmanına başvurmalısınız.
Kaynak: Office on Women's Health, Johns Hopkins Health, MedlinePlus, American Cancer Society, Health