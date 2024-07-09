Göğüs ağrısının olası nedenleri: Hangi durumlarda endişelenmelisiniz?

5. MENOPOZA YAKLAŞMAK

Amerikan Kanser Derneği’ne göre menopoza yaklaşan kadınların süt kanalında ağrılı bir genişleme ve kalınlaşma meydana gelebilir. Buna duktal ektazi denir. Menopoza yaklaşan bireylerde daha sık görülse de diğer yaşlarda da ortaya çıkabilir. Yani kanalın tıkanması, sıvı birikmesine neden olabilir. Detroit'te kadın doğum uzmanı ve jinekolog olan doktor Monique Swain,"Meme ucunda ve areolada ağrıya neden olabilir" dedi.