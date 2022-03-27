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Gökçe Bahadır: Evlendikten sonra cicim ayı olmadı

25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı'da nikah masasına oturan oyuncu Gökçe Bahadır, evliliği hakkında konuştu. Hayatında bir değişiklik olmadığını ifade eden Bahadır, "Cicim ayı bile olmadı. Gayet evlendik ve ertesi gün sete gittim" dedi

HABERTURK.COM
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün İstanbul Fuar Merkezi'nde objektiflere yansıyan oyuncu Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz şubatta müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı'da hayatını birleştiren Bahadır, eşiyle evliliklerinin birinci ayını kutladıklarını belirtti.
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    "HAYALLERİMİN ÜSTÜNDE BİR DÜĞÜN OLDU"

    40 yaşındaki oyuncu, "Her şey çok güzel geçti. Bugün tam bir ay oldu. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğün oldu. Gelinliği bile set arasında bakıyordum. Bazen çok özenmediğin, uğraşmadığın şeyler çok güzel çıkar ya benim için de öyle oldu. Belki de bazen çok da uğraşmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    "EVLENDİK, ERTESİ GÜNÜ SETE GİTTİM"

    Evlendikten sonra hayatında bir değişiklik olmadığını söyleyen Gökçe Bahadır, "Cicim ayı bile olmadı. Her şey aynı devam ediyor. Gayet evlendik ve ertesi gün sete gittim. Benim set hayatım, onun konserleri hiçbir şey değişmedi." şeklinde konuştu.
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    Bahadır, "Düğün sonrası hayal kırıklıklarınız oldu mu? Sizi aramayan dostlarınız, üzüldükleriniz var mı?" sorusuna da "Öyle bir şey olmadı. Çünkü bizim düğün kısıtlıydı. Aile arasında küçük bir düğün yaptık. Sonrasında beraber olamadıklarımızla burada bir araya gelip, yemek yedik." yanıtını verdi.
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    "ELEŞTİRİLER BENİ ETKİLEMİYOR"

    Ünlü oyuncu ayrıca meslektaşı Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı dijital bir platformda yayınlanan dizisiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Gökçe Bahadır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Ben Hazal'ı çok beğendim. Sonuçta biz göz önünde insanlarız ve göz önünde işler yapıyoruz. Eleştirilmek bu işin içinde var. Tabii ki eleştirilmenin de bir doğru anlatım şekli var. Eleştirebilirler, biz de bunlara hazırız. Beni de beğenmeyenler oldu. Herkes her fikre sahip olma özgürlüğüne sahip. Sadece bunu dile getirirken cümlelerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

    Bahadır, daha sonra "Ne çok iyi ne de çok kötü yorum açıkçası beni etkilemiyor. Ben işime bakıyorum." şeklinde konuştu.
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    "MÜZİK YAPMAYI SEVİYORUZ"

    Bahadır, eşi Emir Ersoy'un "1977 Sezen'li Şarkılar" adlı albümünde bir şarkı seslendirmişti. Ünlü isim, muhabirlerin, "Emir Bey ile yeni bir şarkı sürprizi olur mu?" sorusuna ise, "İleriye yönelik plan yapmadık ama müzik yapmayı da seviyoruz. Bazen o çalıyor ben söylüyorum." yanıtını verdi
  • Gökçe Bahadır'dan 'Emir Ersoy' açıklaması: Cicim ayı olmadı

    HER ŞEY "1977 SEZEN'Lİ ŞARKILAR"DA BAŞLAMIŞTI

    Öte yandan 25 Şubat'ta Alaçatı'da evlenen ikilinin birlikteliği "1977 Sezen'li Şarkılar" adlı albümünün stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.

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