"ELEŞTİRİLER BENİ ETKİLEMİYOR"

Ünlü oyuncu ayrıca meslektaşı Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı dijital bir platformda yayınlanan dizisiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Gökçe Bahadır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ben Hazal'ı çok beğendim. Sonuçta biz göz önünde insanlarız ve göz önünde işler yapıyoruz. Eleştirilmek bu işin içinde var. Tabii ki eleştirilmenin de bir doğru anlatım şekli var. Eleştirebilirler, biz de bunlara hazırız. Beni de beğenmeyenler oldu. Herkes her fikre sahip olma özgürlüğüne sahip. Sadece bunu dile getirirken cümlelerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Bahadır, daha sonra "Ne çok iyi ne de çok kötü yorum açıkçası beni etkilemiyor. Ben işime bakıyorum." şeklinde konuştu.