Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökçe Bahadır'dan Perran Kutman'a: Gözyaşlarımı tutamadım - Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır'dan Perran Kutman'a: Gözyaşlarımı tutamadım

        Bir döneme damgasını vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinin Afet Öğretmen'i Perran Kutman, dizide öğrencisini canlandıran Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı. Kutman'ın sözleri sonrasında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Bahadır, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gözyaşlarımı tutamadım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi' bir dönemin sevilen gençlik dizilerindendi. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver ve Ümit Erdim gibi isimlerin yıldızını parlattı.

        Dizide Afet Öğretmen'i canlandıran Perran Kutman, Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı.

        REKLAM

        Perran Kutman; "Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, 'Perihan anne, sahnemizi yeniden geçebilir miyiz?' diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler" ifadelerin kullandı.

        Perran Kutman'ın sözleri sonrasında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Gökçe Bahadır, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

        Ünlü oyuncu; "Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle 'Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey çok fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum" mesajını yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #perran kutman
        #Gökçe Bahadır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!