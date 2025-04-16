Gökçe Bahadır'dan Perran Kutman'a: Gözyaşlarımı tutamadım

Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi' bir dönemin sevilen gençlik dizilerindendi. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver ve Ümit Erdim gibi isimlerin yıldızını parlattı.

Perran Kutman; "Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, 'Perihan anne, sahnemizi yeniden geçebilir miyiz?' diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler" ifadelerin kullandı.

Ünlü oyuncu; "Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle 'Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey çok fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum" mesajını yayımladı.