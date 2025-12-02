Gökçe Bahadır evlilik teklifini bu kez ayrıntılı anlattı

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat 2022'de Çeşme'de dünyaevine girmişti. Ersoy ile mutlu birlikteliği süren Bahadır, katıldığı bir programda eşinin kendisine evlenme teklifi ettiğini bu kez ayrıntılı şekilde anlattı. Zira daha önce bu konuda yüzeysel bir açıklamada bulunmuştu.

Gökçe Bahadır; "İlişkimizin beşinci ayında Alaçatı'daydık. 'Gidip para çekeyim' dedi ve beni bırakıp kayboldu. 'Bu adam beni bırakıp gitti' diye düşündüm. Çünkü arkadaşları Emir'in unutkan olduğunu anlatırdı. 2 - 3 dakika sonra elinde leblebiyle geldi. 'Sen aç olduğunu söyleyince yemeğe kadar tutsun diye aldım' dedi. O gece elimizde leblebilerle bana evlilik teklif etti" ifadelerini kullandı.