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"OYUNCULUĞU BIRAKMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"



Muhabirlerin, "Setlerden sahnelere transfer oldunuz. Oyunculuğu bırakmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Gökçe Bahadır, "Şarkı söyledikçe daha da büyüdüğünü hissediyorum. Hiçbir şekilde oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim yok" cevabını verdi.