Gökçe Bahadır: Ucuz atlattık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gökçe Bahadır, bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Giyim tarzıyla ilgili konuşan Bahadır; "Konforlu ve şık giyim önemli. İkisi bir arada çok kolay olmuyor. Aynı zamanda zarif ve cesur olmalı. Kıyafetin cesur olması benim en çok hoşuma giden durum" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK TEMPOLU HAYATI BEN SEÇTİM"

Yeni sezon planlarından bahseden Gökçe Bahadır, "Bu benim işim, ben işimi yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Hep devam ediyor olacak, hep de devam eder inşallah. Beni motive ediyor, her iş beni heyecanlandırıyor. Hayatta motive olmak ve heyecanlanarak yaşamak önemli. Bu ikisini işin ile yapıyorsan hele çok daha güzel. Benim sevdiğim hayat tempolu bir hayat. Bu çok tempolu hayatı ben seçtim" diyerek güldü.