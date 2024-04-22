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        Haberler Yaşam Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

        Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

        Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde 6 Mayıs'ta akşam başlayacak olan etkinlikler gece boyu devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:22
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        Gökçeada'da Hıdırellez coşkusu
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        Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez günü 6 Mayıs Pazartesi günü Gökçeada'da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

        Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde akşam 17.30'da Gökçeada merkezde düzenlenecek bir kortejle başlayacak. Saat 18.00'de Recep Sırpoğlu ve Lüleburgaz Tayfa, CAFAD Halk Dansları topluluğunun gösterileriyle devam edecek.

        KALEKÖY'DE GECE ŞÖLENİ

        Etkinlikler Kaleköy Alanı'nda saat 19.30'da CAFAD Halk Topluluğu'nun dans gösterisi, 20.00'de Ersin Arar'dan şiir dinletisi, 20.30'da Barış Hafız Trakya Stayla'nın konseri ile sürecek. Saat 21.00 Orkestroia'nın müzikleri saat 22.00'de Buzuki Orhan'ın vereceği konser ile devam edecek. 2. Gökçeada Hıdrellez Şenliği saat 23.00'de tüm festival katılımcıların sahneye çıkarak halkı selamlamasıyla sona erecek.

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        #Gökçeada
        #Hıdrellez şenliği
        #haberler
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