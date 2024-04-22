Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez günü 6 Mayıs Pazartesi günü Gökçeada'da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde akşam 17.30'da Gökçeada merkezde düzenlenecek bir kortejle başlayacak. Saat 18.00'de Recep Sırpoğlu ve Lüleburgaz Tayfa, CAFAD Halk Dansları topluluğunun gösterileriyle devam edecek.