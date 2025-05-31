Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Atletizm Gökçeada Ultra Trail koşuldu - Diğer Haberleri

        Gökçeada Ultra Trail koşuldu

        Gökçeada Ultra Trail'in, bu yıl ikincisi düzenlendi. Birbirinden güzel parkurlarıyla dikkatleri çeken yarış, Gökçeada'nın eşsiz manzarasında koşuldu. Organizasyonun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada Ultra Trail koşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gökçeada Ultra Trail, Gökçeada’nın eşsiz manzarasında koşuldu. Saros Körfezi girişinde 91 kilometre kıyı şeridi ile gözde tatil beldesi Gökçeada, bu sene Ultra Trail’e ikinci kez ev sahipliği yaptı. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşen yarış; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşuldu. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşti.

        900 SPORCU YER ALDI

        Yabancı sporcuların katılımı ile ikinci senesinde uluslararası bir kimliğe bürünen Gökçeada Ultra Trail’e 900 sporcu katıldı. Organizasyonda 44K ve 33K’lık parkurların startı Kaleköy Liman’dan Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından verildi. 11K’lık parkurun startında Atilla Kuduoğlu, İlayda Yağmur Saray, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay yer aldı. Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da sporcular ile birlikte start aldı. 5K startı ise Gökçeada Belediyesi önünden verildi. 4 parkurda mücadele eden sporcular Kaleköy Liman’da finişi gördüler.

        DERECEYE GİRENLER

        Gökçeada Ultra Trail’in ardından genel klasmanda dereceye giren sporcular şu şekilde:

        REKLAM

        44K

        -Erkekler-

        1- Bilal Öztürk (03:55:37)

        2- Güngör Özege (03:59:42)

        3- Uğur Pehlivan (04:10:16)

        -Kadınlar-

        1- Ekaterina Troshanova (04:37:29)

        2- Aysel Yalaç Dolay (04:56:36)

        3- Itır Atadiyen (05:23:57)

        33K

        -Erkekler-

        1- Fatih Topçu (03:20:32)

        2- Göksel Çelik (03:27:10)

        3- Yunus Burak Bilcan (03:32:54)

        -Kadınlar-

        1- Nebahat Yılmaz (03:44:43)

        2- Melike Güler Ekerim (03:53:08)

        3- Ekin Polat (04:03:48)

        11K

        -Erkekler-

        1- Ercan Geleş (00:37:15)

        2- Aytaç Ege (00:38:44)

        3- Soykan Baykal (00:39:06)

        -Kadınlar-

        1- Gamze Boz (00:54:14)

        2- Çağla Elmas (00:54:38)

        3- Semra Çelik (00:54:59)

        5K

        REKLAM

        -Erkekler-

        1- Vedat Altan (00:18:52)

        2- Etem Dönmez (00:19:04)

        3- Serhat Dalgıçer (00:20:55)

        -Kadınlar-

        1- Sümeyra Azaplar (00:23:04)

        2- Özge Sevim (00:23:56)

        3- Katharina Wagner (00:24:07)

        ÖDÜLLER VERİLDİ

        Gökçeada Ultra Trail’in ardından düzenlenen törenle ödüller, sahiplerine verildi. Kaleköy Liman’daki törene; Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu katıldı.

        FARUK KAR: GERÇEK BİR TRAİL PARKURU

        Geçtiğimiz yıla göre katılım sayısının yüzde 80 arttığını belirten Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, “Bizim için zorlu bir yarış oldu. Zor bir lokasyonda ama müthiş bir parkurda yarış yapıyoruz. Bu sene katılımcılarımız geçen seneye göre yüzde 80 arttı. Bu da gösteriyor ki gelen insanlar çok memnun. Herkes bir arkadaşını, dostunu, eşini getirerek gelmiş Gökçeada’ya. Gerçek bir trail parkuru. Onun için insanların da çok ilgisini çekiyor farklı zeminlerde koşulduğu için. Katılımcılar kekik kokuları arasında koştu. Adanın zirvelerinde yer alarak start noktasını her noktadan görebildiler. Başta ana sponsorlarımız olmak üzere, Gökçeada Kaymakamlığı’na ve Gökçeada Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!