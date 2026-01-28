Habertürk
Habertürk
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak | Son dakika haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi

        Giriş: 28.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:22
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        SEFERLER İPTAL EDİLDİ

        AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        DİĞER GÜZERGAHLAR NORMAL

        Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

