Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

DİĞER GÜZERGAHLAR NORMAL

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.