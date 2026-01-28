Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
DİĞER GÜZERGAHLAR NORMAL
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.