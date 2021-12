Gökhan Gönül: VAR'dan sonraki hatalara inanamıyorum

Çaykur Rizespor'un 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, TRT SPOR'a açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben fazla metropoliten şehirleri sevmediğim için Rize gibi yerler benim için hem spora kafamı verebilmek hem de kendimi dinleyebilmek açısından çok güzel bir şehir."

"Sezona iyi başlayamadık. Herkes kendi mevkiinden farklı pozisyonlarda oynadı ve takım olarak birlikteliği sağlayamadık. Bu sezon başı kazanabileceğimiz maçların çoğunda puansız ayrıldık. Aleyhimize bariz hatalar da oldu maalesef. Son 8-10 maçtır olan periyotta içeride kazanıp dışarıda kaybediyoruz ama çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. İnşallah galibiyetle devam eder serimiz. Devre arasına daha iyi sonuçlarla girersek, birçok şeyi devre arasından sonra değiştireceğimize inanıyorum."

"Sakatlığımla ilgili hiçbir problemim kalmadı. Futbolu seviyorum. İnşallah bu önümüzdeki maçta da hocam şans verirse sahada olacağımı düşünüyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam ederiz."

"VAR'DAN SONRA YAPILAN BAZI HATALARA GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

"Eskiden VAR olmadığı dönemde bir şekilde hakeme itiraz ediyorduk. Bazen itirazlarımızda sonradan izleyince hata yaptığımızı da görüyorduk. Hocam eline çarptı diyorduk, Gökhan görmedim diyordu. O zaman evet olabilir diyorduk. Biz de bir şekilde kendimizi içimizde rahatlatıyorduk. Hakem de insan sonuçta görmedi diyorduk. VAR'dan sonra bazı hatalara gerçekten inanamıyorum, aklım almıyor. Tamam görmemiş olabiliyor ama VAR'da 4 tane daha hakem pozisyonu istediği gibi izledikleri halde yaptığı hatalara inanamıyorum. Bazen diyorum ki acaba VAR olmasa mıydı."

"BAZEN FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

"1+1 kontratım vardı Fenerbahçe ile yeni gelen hocanın kendi sistemi kendi planları böyleydi. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp futbola veda etme düşüncem vardı ama olmadı. Bazen bırakmayı düşündüm ama sonra dedim ki evde oturup acaba bırakmasa mıydım düşüncesini yaşar mıydım diye düşünüp devam etme kararı aldım. Şu an Çaykur Rizespor'dayım. İnşallah burada da kimseye mahcup olmayıp işimi en iyi şekilde yaparım."

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan resmi teklif almadım. Çok fazla konuşuluyor ülkede böyle şeyler ama her zaman önemli olan kısmı resmi olan teklif."

"Futbolun en güzel yanlarından biri de bu. Yarının ne olacağını bilememek. Her an her şey olabilir. Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim, neden olmasın."

"Fenerbahçe'de son 10 maçta Emre Belözoğlu hocam olarak görev yaptığı dönemde inanılmazdı. Ben bu ülkenin yetiştirdiği sayılı hocalardan biri olacağım diyor. Ben de buna inanıyorum açıkçası."

"Şu an sadece Rize'deki kontratıma odaklandım. Burada 2 sene daha oynayıp görevimi en iyi şekilde yerine getirmeyi istiyorum. Yarının neler getireceğini bilemeyiz."

"Kariyerimle ilgili çok pişmanlığım yok."

"SADECE İYİ OYUNCULARDAN KURULU OLMAK YETMEZ"

"Büyük takımlarla olan makas baya daraldı. Sadece iyi oyunculardan kurulu olmak yetmez. Takım olarak hareket etmek önemli. Anadolu takımı diye tabir ettiğimiz bizler bazen yeteneğin yetmediği dönemlerde takım olarak mücadele etmenin karşılığını bayağı bayağı alıyoruz ligde. Bir yerde yetenek diğer tarafta takım olarak hareket etmek aradaki makasın daralmasının en önemli sebeplerinden birisi"

"LİGİN EN İYİ SAĞ BEKİ ROSIER"

"Rosier'i beğeniyorum. Şu an ligde görev yapan en iyi sağ bekin o olduğunu düşünüyorum."

"BENFICA MAÇINI HATIRLAMIYORUM"

"Sakatlandığım Benfica maçını hemen hemen hatırlamıyorum. Başkalarının anlattığı şeyleri biliyorum. Beni sedyeyle içeri götürüyorlar. Başımda bir doktor, dikiş atıyorlar. Bir daha gözlerimi açıyorum koridordayım. 15 dakika geçmiş ama diyormuşum ki hocaya söyleyin değişiklik yapmasın ben girerim. Bir daha gözümü açıyorum hastanedeyim. Ben çıkana kadar maç bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Çıktıktan sonra turu atlayıp atlamadığımızı sormak bence akla gelecek ilk sorular olur."

"İSTERİM Kİ ÖZELLİKLE BÜYÜK TAKIMLARI TÜRK HOCALAR ÇALIŞTIRSIN"

"Hem yerli hem yabancı hocalarla diyaloğum iyiydi her zaman. Her hocanın saha içi ve saha dışı stratejileri farklı. Gönlüm ister ki Türkiye'de özellikle büyük takımları Türk hocalar çalıştırsın. Onların bizim ligimizde yaşadığı şampiyonluklardan sonra Avrupa'da Türk hocaların takımın başında sahaya çıkması benim adıma gurur kaynağı."

"Milli takımın beklentileri ilk başta oynanan oyunla fazla arttı. Beklentiniz çok fazla, gerçekleşmediğinde de hayal kırıklığı o kadar büyük oluyor. Çok da kolay maçlar yok önümüzde ama neden olmasın. Hep vardır ya biz bitti demeden bitmez diye. Son sözü söyleyecek olan yine bizim sporcularımız. Onlar bu formanın ağırlığını bence biliyorlar. Biz de onların başarıda da başarısızlıkta da yanındayız. Ben de milli takımda oynadım. Onların neler hissettiğinin çok farkında olan biri olarak söylüyorum. Hepsinin arkasındayız."

"Burak Kapacak'ı çok beğeniyordum. O dönemin parlayan yıldızlarından biriydi. Ancak Fenerbahçe'de süre bulamıyor. Ferdi kanat oyuncusu olmasına rağmen hem savunmada hem de hücumda çok iyi performans sergiliyor."

"İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN 3-4 TANE CİDDİ TEKLİF VARDI"

"2007-2008 civarında çok net bildiğim teklifler vardı. Herkesin unuttuğu bir şey var. Benim gidebilmem için önce kulübümün anlaşması lazımdı. Bu pişmanlık değil ama içimde kalan, gitseydim acaba ne olurdu sorusu var. 22-23-24-25 yaşlarımda bu tarz teklifler vardı. İspanya ve İngiltere'den 3-4 tane çok ciddi net teklif vardı."