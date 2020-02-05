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Gökhan Özoğuz: Bu gece özel bir repertuvar hazırladık - Magazin haberleri

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Rapçi Khontkar ve Athena, Uludağ'daki bir etkinlikte sahne aldı. Akşam saatlerinde Khontkar'ın sahne performansı ile eğlenen dinleyiciler soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce eğlendi. Hayranları etkinlikte Khontkar şarkılarına koro halinde eşlik etti.

Tüm davetiyeleri saatler öncesinde tükenen Athena konseri "Serseri Mayın" şarkısıyla başladı. Athena solisti Gökhan Özoğuz, "Bu sahnede bizi yalnız bırakmayan tüm gençlere teşekkür ediyorum. Bu gece özel bir repertuvar hazırladık" diyerek hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Sevilen parçalarını art arda seslendiren grup, mekanı dolduran yüzlerce kişiyi coşturdu. Üç saatlik performansının sonunda "12 Dev Adam" şarkısını seslendiren Özoğuz, Türkiye Basketbol Milli Takımına ve bizi Avrupa'da temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Basketbol Kulübü'ne destek çağrısıyla konserini noktaladı.

Öte yandan Gökhan Özoğuz'un sahneye taraftarı olduğu Adanademirspor tişörtü ile çıkması dikkatlerden kaçmadı.