Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile aynı filmde
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile birlikte 'Kardeş Takımı' filmi için kamera karşısına geçti
Başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı 'Kardeş Takımı', 19 Ocak'ta gösterime girecek.
Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer alıyor.
Filmde Gökhan Özoğuz'a, kızı Ayşe de eşlik ediyor. Ünlü şarkıcı, kızıyla kamera karşısına geçtiği anı sosyal medya hesabından yayımladı.
Filmin kadrosunda Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor.
Fotoğraflar: Instagram