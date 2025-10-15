Gökhan Tepe, ailesiyle kamera karşısına geçti

Gökhan Tepe, Etstur, 2026 sezonunun kampanyası için ailesiyle kamera karşısı geçti. "Yaza ETS ile Gel!" sloganına sahip yeni kampanyanın yüzü olan Gökhan Tepe, reklam filmi için kamera karşısına eşi Aylin Tepe ve oğulları Denizhan Tepe ile birlikte geçerek güzel bir anı biriktirdi.