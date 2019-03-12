Beşiktaş'ta devre arası kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, kadro dışı kalması ve maaşıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sadece 2 maça çıkan ve geçen ay sakatlığının bulunmadığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda neden kadro dışı kaldığını bilmediğini, bu konuya ilişkin olarak bir gazeteciyle görüşmediğini ve bir süredir Beşiktaş'tan maaş alamadığını ifade etti.

Gökhan Töre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kadro dışı kalacağımı transfer sezonunun bitmesine 2 gün kala öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmemin mümkün olmayacağını tahmin edersiniz 9 ay maaşımı alamadım. Tekrarlıyorum, affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım."