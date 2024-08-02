Göksel Gümüşdağ'dan Onur Bulut açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Galibiyetin küçüğü-büyüğü olmaz. Toplamda 10 tane gol attık. Başakşehir, tarihinin en küçük baykuşu Hamza, güzel bir gol attı. Onun mutluluğu ayrı. Önemli bir galibiyet oldu. Bu takım, Belarus'u eledi. Futbolda bunlar var. İnanılmaz kaçırdık, belki Türkiye rekoru kırabilirdik. Herkesi kutluyorum. Şimdi artık hemen dönüşümüzden sonraki bir sonraki tura hazırlanacağız. İnşallah onu da geçeriz. Play-off'a kadar gitmek istiyoruz." dedi.