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        Haberler Müzik Göksel İpekçi'den "Bi' Sen Etmez" (İstanbul Affetmez)

        Göksel İpekçi'den "Bi' Sen Etmez" (İstanbul Affetmez)

        Göksel İpekçi, yeni şarkısı "Bi' Sen Etmez"i (İstanbul Affetmez) dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:03
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        Göksel İpekçi'den "Bi' Sen Etmez"
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        Göksel İpekçi'nin yeni şarkısı "Bi' Sen Etmez" (İstanbul Affetmez) müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sözü ve müziği Göksel İpekçi’ye ait olan şarkının düzenlemesi ise aranjör Alper Atakan’a ait.

        Mixing & masteringi Can Levent imzası taşıyan “Bi’ Sen Etmez (İstanbul Affetmez), tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Göksel İpekçi
        #Bi Sen Etmez
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