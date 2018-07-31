Geçtiğimiz haftalarda Simay Karaman ile dünya evine giren Galatasaray basketbol takımının kaptanı Göksesnin Köksal, tatiline Bodrum'da devam ediyor. Önceki akşam Yalıkavak Manifesto Meyhane'de görüntülenen Köksal ve mekan sahibi Cem Öztürk, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre Göksenin Köksal, ''Tatil bitiyor ve kamp dönemi başlıyor. İstanbul'a dönüş vakti geldi'' diye Konuştu.

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