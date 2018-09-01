Ferdi Durdu'nun haberine göre Onar Mahallesi'nin kurucusu Şeyh Hasan Onar'ın türbesinin yanındaki mezarlıkta bulunan Göktürk alfabeli mezar taşı köyün eski eserler odasında koruma altında tutuluyor. Üzerinde Göktürk alfabesiyle "Neng ölesi" yani "Her şey fanidir" yazan mezar taşının yanı sıra 21 mezar taşı da aynı odada korunuyor. Bu taşların üzerinde güneş ve yıldıza benzeyen şekiller dikkat çekiyor. Odada gün yüzüne çıkmayı bekleyen çocuk, kadın, erkek mezar taşları da koruma altında bulunuyor.



"BİN 300 YILLIK OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"



Onar Köyü Kalkındırma, Tabiat Varlıklarını ve Tarihi Eserlerini Koruma Derneği Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, mezar taşının bin 300 yıllık olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, "Dört harften oluşan Göktürk Alfabesi'nin kazındığı bir mezar taşı. Bu mezar taşı, Şeyh Hasan Onar türbesinin içerisinde bulundu. Koruma altına aldık. Aslına uygun olarak yerlerine yerleştireceğiz. Mezar taşının üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Neng Ölesi' yazıyor. Arkeologlar çevirisini yaptı, üzerinde 'Her şey fanidir' yazıyor" dedi.

"AÇILMAYI BEKLEYEN KAYA MEZARLAR VAR"



Göktürk alfabeli mezar taşının yanı sıra 21 mezar taşını koruma amaçlı eski eserler odasında tuttuklarını ifade eden Tanrıvermiş, "Ayrıca neolitik çağdan kalan araç gereçler ve tahıl ezilen taşlar da var. Onar köyü bir açık hava müzesi gibi. Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalan yaklaşık 2 bin 800 yıllık 21 kaya mezarımız var. Bu kaya mezarlarının 5 tanesi açılmayı bekliyor" diye konuştu.

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