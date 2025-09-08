Görsel Kaynak: Eyüp Belediyesi

Göktürk, hem doğal güzelliklere yakın olması hem de modern konut projeleriyle öne çıkması sayesinde özellikle orta ve üst gelir grubunun tercih ettiği bölgeler arasında yer alır. Aynı zamanda İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için de bir yaşam alternatifi sunmaktadır.

GÖKTÜRK HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

Göktürk, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, İstanbul iline bağlı Eyüpsultan ilçesinin bir mahallesidir. Dolayısıyla “Göktürk hangi ilde?” sorusunun cevabı İstanbul, “Göktürk hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Marmara Bölgesi’dir.

Göktürk, İstanbul’un kuzeyinde, özellikle Belgrad Ormanları ve Kemerburgaz yakınında konumlanır. Bu konum, Göktürk’ü hem doğa ile iç içe hem de İstanbul’un merkezi bölgelerine ulaşımı görece kolay bir yaşam alanı yapmıştır.

TARİHSEL GELİŞİM VE YERLEŞİMİN DÖNÜŞÜMÜ

Göktürk’ün tarihi oldukça yenidir. Yakın zamana kadar küçük bir köy görünümünde olan bölge, 1990’lardan itibaren hızlı bir değişim yaşamıştır. Orman alanlarına yakın olması ve temiz havasıyla dikkat çekmesi, bölgenin özellikle konut yatırımları açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağladı.

İstanbul'un kuzeyine doğru gelişmesi, 2000'li yıllarda Göktürk'ün modern bir mahalleye dönüşmesini hızlandırdı. Bugün Göktürk, villaları, site tarzı konutları ve modern alışveriş olanaklarıyla İstanbul'un seçkin yaşam merkezlerinden biri olarak anılmaktadır. GÖKTÜRK KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ "Göktürk konumu nedir?" sorusunun cevabı, buranın İstanbul'un kuzey ormanlarının kıyısında, stratejik bir noktada bulunduğudur. Belgrad Ormanları'na komşu olan Göktürk, temiz havası ve yeşil dokusuyla öne çıkar. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na yakınlığı, bölgenin değerini artıran coğrafi bir avantajdır. Yerleşim alanı itibarıyla düz bir yapı sergileyen bölge, hem yürüyüş ve spor olanakları hem de doğa ile bağlantılı sosyal yaşam olanaklarıyla tercih edilmektedir. Bu özellik, Göktürk'ü İstanbul'un gürültüsünden uzak ama şehre bağlı kalmak isteyenler için cazip kılar. ULAŞIM AVANTAJLARI VE STRATEJİK KONUM Göktürk, ulaşım açısından da İstanbul'un avantajlı bölgeleri arasında sayılır. Yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları sayesinde Göktürk, Avrupa Yakası'ndaki birçok merkezi noktaya kısa sürede ulaşabilir.

Toplu taşıma seçenekleri ve özel araçla kolay bağlantılar Göktürk'ün İstanbul içindeki önemini artırmaktadır. Metro inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda Göktürk'ün erişilebilirliği daha da kolaylaşacaktır. EKONOMİK YAPI VE SOSYAL PROFİL Göktürk'ün ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörü ve gayrimenkule dayanmaktadır. Modern sitelerde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan kafeler, restoranlar, spor salonları, butik mağazalar ve alışveriş alanları oldukça gelişmiştir. Nüfus yapısı incelendiğinde, Göktürk'ün özellikle üst gelir gruplarına hitap eden bir yerleşim yeri olduğu görülür. İstanbul'un yoğun merkezlerinden uzaklaşmak isteyen beyaz yakalı çalışanlar, girişimciler ve aileler için Göktürk son yıllarda oldukça tercih edilen bir semt haline gelmiştir. DOĞAL GÜZELLİKLER VE YAŞAM KALİTESİ Göktürk, doğa ile iç içe yaşam arayanlar için ideal bir bölgedir. Belgrad Ormanları'na yakınlığı, yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi açık hava sporlarını kolayca yapılabilir hale getirir. Ayrıca semtin içerisinde parklar, yeşil alanlar ve site içi yaşam olanakları, günümüz şehir yaşamının ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmiştir.

Göktürk'te yaşam kalitesi, İstanbul'un merkezine göre daha sakin ve huzurlu bir ortam sunduğu için yüksektir. Alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve sağlık hizmetlerine yakın olması da bu semtin cazibesini artıran diğer özellikler arasındadır. SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT VE GÖKTÜRK'ÜN KİMLİĞİ Göktürk, nüfus profili nedeniyle oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olsa da, modern yaşamla doğayı birleştiren kimliği ile öne çıkar. Sosyal etkinlikler, spor kulüpleri, sanat atölyeleri ve çeşitli kurs merkezleri sayesinde kültürel hayat canlıdır. Çocuklu aileler için güvenli sokakları, sitelerin sağladığı sosyal imkanlar ve doğaya yakınlığıyla, Göktürk özellikle yeni nesil şehirleşmenin örneklerinden biri olarak görülür. GELECEK POTANSİYELİ VE GAYRİMENKUL DEĞERİ Göktürk, İstanbul'un gayrimenkul piyasasında değer kazanan bölgelerden biridir. Havalimanına yakınlığı ve yeni ulaşım projeleri, Göktürk'ü yatırımcılar açısından cazip kılmaktadır. Modern konut projeleri, geniş siteler ve rezidanslar, semtin değerini her geçen gün artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda metro bağlantısının tamamlanmasıyla Göktürk, İstanbul'un kuzey aksındaki en önemli yerleşim alanlarından biri haline gelecektir. Bu nedenle yalnızca yaşamak için değil, yatırım amacıyla da tercih edilen bölgeler arasında sayılmaktadır.