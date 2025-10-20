Habertürk
        Haberler Yaşam Gökyüzünde darbuka çaldı

        Gökyüzünde darbuka çaldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kadın gökyüzünde darbuka çalarak eğlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 01:03 Güncelleme: 20.10.2025 - 01:03
        Gökyüzünde darbuka çaldı
        Hatay Amanos Dağları'ndaki kalkış alanına giden paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Seda Arslan darbukayla yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi.

        Özgüven'in paraşütün güvenli şekilde gökyüzünde süzülmesini sağladığı sırada Arslan da darbuka çaldı.

        İkili bir süre sonra ilçedeki balıkçı barınağına iniş yaptı.

        Paraşüt pilotu İlker Özgüven, AA muhabirine, farklı bir anı olması adına atlayışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Seda Arslan da kadınların her şeyi yapabileceğini belirterek, gökyüzünde darbuka çalarak keyifli anlar yaşadıklarını kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

