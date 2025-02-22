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        Haberler Gündem HT Trend Gölbaşı Belediyesi sokakları temizledi: "Umarım görmesi gereken görmüştür"

        Gölbaşı Belediyesi sokakları temizledi: "Umarım görmesi gereken görmüştür"

        Ankara Gölbaşı Belediyesi, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen bir yolu temizlerken "Seni seviyorum" yazısını da temizledi. O görüntüleri "Umarım görmesi gereken görmüştür" diye paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:55
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        "Umarım görmesi gereken görmüştür"
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        Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

        Gölbaşı Belediyesi, bir sokağa yazılan "Seni seviyorum" yazısını da temizlerken, o görüntüleri "İnşallah görmesi gereken görmüştür, çünkü temizlemek zorunda kaldık" notuyla paylaştı.

        Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" dedi.

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