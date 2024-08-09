Gölde facia: 2'si çocuk 5 ölü Olay, Muş'ta meydana geldi. Muş'ta 5 kişilik ailenin baraj gölündeki pikniği facia ile sonlandı. Göle giren 13 yaşındaki küçük kız çırpınmaya başlayınca diğerleri de onu kurtarmak için suya atladı. Ama 5 kişi de sudan sağ çıkamadı.

Habertürk Giriş: 09.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:15 facebook

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