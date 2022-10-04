TCMB'den her ay indirim bekliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Goldman Sachs TCMB'nin önümüzdeki muhtemel faiz kararlarına yönelik son beklentisini açıkladı.

Banka tarafından yayımlanan bilgi notunda "TCMB'nin para politikası duruşundan kopuk olduğu göz önünde bulundurulduğunda yıl sonuna kadar her ay 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Banka ayrıca şu ana kadar kısıtlayıcı kalan finansman ve makro ihtiyati politikaların seçime doğru önemli ölçüde gevşemesini beklediğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) son 2 toplantısında da 100'er baz puanlık faiz indirimlerine giderek politika faizini yüzde 12'ye indirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada faizin tek haneye inmesi gerektiğini ifade etmişti.