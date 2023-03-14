Bölge sakinlerinden Özkan Kurt ise "Mevsim ilkbahara girdi. Bu kaya parçası deprem ya da yağmur sebebiyle bulunduğu yerden koparsa bizim evleri yerle bir eder. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce gelip bu kayayı parçalamalarıdır" diye konuştu.