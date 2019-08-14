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Gölet kurudu, binlerce balık kıyıya vurdu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Kuruyan gölün çevresinde dev çatlaklar oluşurken, bölgeye kötü bir koku yayılmaya başladı

Kokudan durulmuyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, Cihanbeyli ilçesi Ankara-Konya karayolu üzeri, 15 Temmuz Parkının yanında bulunan göletin kurumasıyla binlerce balık öldü. Yerli ve yabancı vatandaşların piknik yapmak için geldikleri göletin çevresinde dev çatlaklar oluştu. 

Gölette binlerce balık ölürken, çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. 1992 yılında sit alanı ilan edilen, bir buçuk kilometrekare alana ve bir buçuk metre derinliğe sahip göllette, 2012 yılında bin 500'e yakın üç tür sazan balığı bırakılmasıyla balık yaşamının başladığı öğrenildi. 

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