Bafetimbi Gomis "Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." diyerek sözlerini noktaladı.