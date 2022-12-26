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Gomis'in her golü puana dönüşüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1'le geçerek liderliğe otururken 3 puanı Bafetimbi Gomis'in golleri getirdi. Fransız yıldız, attığı gollerle sarı-kırmızılılara puan kazandırmaya devam etti

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HABERTURK.COM / AA
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı. Maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Aradığı golü 15. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan Galatasaray, 37. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve maçı da 2-1'lik skorla tamamladı. 
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.

     
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    HER GOLÜ PUANA DÖNÜŞÜYOR

    37 yaşındaki yıldız attığı gollerle sarı-kırmızılıları adeta sırtlayan isim oldu. Gomis, attığı 6 gol ile sarı-kırmızılılara fazladan 10 puan kazandırmış oldu. 
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Antalyaspor mücadelesinde oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, mücadele 0-0 devam ederken 3 puanı getiren isim oldu.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Yine Ümraniyespor maçında oyuna son anlarda giren 37 yaşındaki yıldız, karşılaşma 0-0 iken galibiyet golünü atarken sarı-kırmızılılara fazladan 4 puan kazandırmış oldu.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Gomis, sarı-kırmızılılar 1-0 gerideyken attığı golle skora dengeyi getirirken Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    3-2'lik Kasımpaşa maçında da rakip fileleri sarsan Gomis'in İstanbulspor karşısında attığı iki gol de doğrudan galibiyeti getirdi. 

     
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    37 yaşındaki golcü, birer farklı bu beş karşılaşmada attığı 6 gol ile sarı-kırmızılılara fazladan 10 puan hediye etmiş oldu. 
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    "BEN DAHA BİTMEDİM"

    İstanbulspor maçının ardından galibiyet ve liderlikle ilgili konuşan Gomis "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

     
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Fransız yıldız "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Bafetimbi Gomis "Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." diyerek sözlerini noktaladı.
  • Gomis'in her golü puana dönüşüyor

    Öte yandan Gomis sosyal medya hesabından "Bir Aslan'ın hayatı gibi… B planım yok. Ya yapacağım ya öleceğim." paylaşımını yaptı.

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