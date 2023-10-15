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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: Hamileyim. 'Anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: Hamileyim. 'Anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin

        Gonca Vuslateri, müjdeli haberi verdi. Anne olacağını açıklayan oyuncu, "Hamileyim. 'Anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:44
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        Gonca Vuslateri'den güzel haber geldi. Vuslateri, "Hamileyim" diyerek bebek beklediğini açıkladı.

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        Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" dedi.

        Daha önce "Anne olmak istemedim" açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, bu konuya da değinerek, "'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet havalı akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o" ifadelerini kullandı.

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        Havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını da ifade eden Gonca Vuslateri daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.

        Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım. Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum, insan kıymetlidir.

        #Gonca Vuslateri
        #bebek
        #hamilelik
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