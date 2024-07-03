Gonca Vuslateri: Aşklarım
Gonca Vuslateri, kızı ve eşiyle çıktığı tatilden paylaşım yaptı. "Canım kızım, canım sevgilim"
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına almıştı.
Gonca Vuslateri, kızı Asya ve Eşi Levent Yaşar ile tatile çıktı.
Ünlü oyuncu, çıktıkları tatilden kızının ve eşinin yüzünü göstermediği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Gonca Vuslateri, bulunduğu paylaşımlara; "Aşklarım... Gecem, gündüzüm... Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi. Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize. Kökleri içime büyüyen olgun ailem. Beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim. Canım kızım, canım sevgilim. Sizi seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram