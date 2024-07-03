Gonca Vuslateri: Aşklarım

Gonca Vuslateri, bulunduğu paylaşımlara; "Aşklarım... Gecem, gündüzüm... Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi. Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize. Kökleri içime büyüyen olgun ailem. Beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim. Canım kızım, canım sevgilim. Sizi seviyorum" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram