Gonca Vuslateri: Evlat, insanı terbiye eder

2024'ün mart ayında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Gonca Vuslateri, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Annelik size neler kattı?" sorusuna; "Kıymetli duygu. İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimizin için bir şans" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Narin Güran'ın mezarını ziyaret eden Vuslateri; "Eşimle Doğu turuna çıktık. Oradan geçiyorken, Narin'e uğrayıp, dua ettik. Annem de Diyarbakır'da büyüdü, o da asker çocuğu... Emniyet Müdürü'nü ziyaret ettik. Siirt ve Mardin'e de gittim" ifadelerini kullandı.