Gonca Vuslateri, Ali Gaffar Okkan'ı andı

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için şehadetinin 25'inci yılında, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Oyuncu Gonca Vuslateri, akrabası olan Ali Gaffar Okan'ın mezarı başında çekilen eski bir fotoğrafını paylaşarak, duygularını dile getirdi.

Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Dedem, oyun arkadaşımdı. Okuldan dönünce oyunlarımı hazırlardı. Emekli askerdi. Diyarbakır’da görev yapmıştı. Çok matrak, çok dolu, çok hisliydi. Çok derindi. Derinlere indiğinde geri döndürmek zor olurdu. Saklanırdı.Okuldan eve geldim bir gün. Ev sessiz. Herkes ayrı bir odada. Anneannem; “Oyun oynayamaz deden artık kızım. Gaffar amcan öldü. Deden, artık oyun oynayamaz" dedi. O gün tam 5 dakika önce pilot, şimdi emekli albay olan dayım. Sadece; “Bugün de kalmayayım eve gideyim ağabey” dediği için kızının düğününü, Asya’yı ve yaşamı görebiliyor. Değişen gazete haberlerini, sarsılan dünyaları, verilen emekleri... Bizim bütün ailemiz asker olduğu için bayramlarımız çok mutlu geçerdi. Çalgılar, şarkılar, duvar dibinden bahçemize katılan komşular. “Bugün de ölmedik” diye kutlama yapardık belki de. Sonra gece olurdu. Anılar anlatılırdı. Anılara dualar giderdi, yaşlar helal olurdu... Herkes uyurdu. Dedem uyuyamazdı. Canım dedem... Şöyle bir an aklımda: “Gaffar amca ölmüş dede nasıl ölmüş?” “Boşver kızım. Büyüyünce üzülürsün”. Oyun bitti. Benim için yıllar önce. İyi oyuncu da değilim aslında. Avare İbo’nun yalancısıyım. Gaffar Okkan, dedem İbrahim Ertan’a saygımla...