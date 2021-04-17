Koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. 34 yaşındaki oyuncu, "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin... Amin." ifadelerini kullandı. Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.