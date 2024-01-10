Gonca Vuslateri: Omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası'yla final yapacak olan 'Zaferin Rengi' filminde 'Vera' karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, "Benim omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu" dedi

1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan 'Zaferin Rengi' filmi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu aldı.

Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan filmde Gonca Vuslateri, 'Vera' karakterine hayat verdi.

Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde, Moskova’daki sefil hayatından kaçarak İstanbul’a gelmeyi başaran 'Vera', bu şehirde sıradan bir savaş göçmeni olmak yerine, aşkı ve sıra dışı ilişkisi sayesinde bambaşka bir amaca hizmet etti.

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"OMUZLARIMI BİRAZ DAHA DİKLEŞTİREN BİR ROL OLDU" "Vera' benim omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu" diyen Gonca Vuslateri, filmi, "Vera', Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde kötü, bir aile denilemeyecek bir ortamda, darmaduman bir hayat hikayesinin bir mağduru. Akıllı, hiç öyle kurban bilincinde bir kadın değil aslında. 'Geçmiş geçmişte kalıyor. Biz artık bundan sonraki döneme bakmalıyız' direncini görebildiğimiz bir karakter. Ben Rus tiyatrosunu çok seviyorum. Moskova’ya gittiğimde seyrettiğim oyunlarda, Anton Çehov’un eserlerinde gördüm ki kadın karakterlerin hepsi çok güçlü. Sosyolojik ve politik her türlü travmaya rağmen kadınlar hep güçlü, kadınlar hep üretken. Böyle bir kadın ruhu yaşamımda kenarda durmalı derdim. Vera benim omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu" sözleriyle anlattı. REKLAM

"FİLMDE DİRENİŞ HİKAYESİNİ SEYİRCİYE TÜM GERÇEKLİĞİ İLE VERİYOR" Gonca Vuslateri, yönetmen Abdullah Oğuz ile çalışmasını ise, "Diyalog kurması çok keyifli, kendimi özgür hissettiğim bir yönetmen. Beni çok heyecanlandırıyor bu proje. İnsanları da çok heyecanlandıracağını biliyorum. Çünkü bu bizim direniş hikayemiz, bu hikâyeyi çok merak edecek insanlar. Bu merakın karşılığını da almayı hak ediyorlar zaten. Abdullah Oğuz, 'Zaferin Rengi' filmiyle bunun karşılığını seyirciye fazlasıyla verecek" ifadeleriyle dile getirdi.

16 Şubat’ta vizyona girecek olan 'Zaferin Rengi filminin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturdu. Anne olacağını açıkladı