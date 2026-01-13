Gonca Vuslateri sarışın oldu
Koyu saçlarına veda eden Gonca Vuslateri, sarı tonlardaki yeni imajını; "Merhaba sarışın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 13.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:48
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Uzun süredir koyu renk saçlarıyla tanınan Vuslateri, bu kez tercihini sarı tonlarından yana kullanarak dikkat çekici bir değişime imza attı.
Yeni stilini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu paylaşımına; "Merhaba sarışın" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ