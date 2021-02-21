Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 17. son bölüm

Gönül Dağı 17. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 17. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 17. son bölüm

Gönül Dağı 17. son bölümünde; Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 16. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir. Gülsüm’ün tepkisi ne olacaktır?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sen Çal Kapımı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 32. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı yeni fragman geldi!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. son bölüm izle
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk fragman var mı?
Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 1. bölüm
TELEVİZYONKardeşlerim yeni fragman yayında!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Arıza 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Ölüm bile ayıramayacak bizi!"
Çukur 117. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Efsun..."
Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Annen ne halde onu biliyor musun?"
20 Şubat İbo Show konukları: Bu akşam İbo Show konukları kimler?
TELEVİZYONBu akşam İbo Show konukları kimler?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster neden yok?
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster neden yok?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler, isimleri ne? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?