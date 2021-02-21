Gönül Dağı 17. son bölümünde; Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 16. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) February 20, 2021

GÖNÜL DAĞI 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.



Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?



Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir. Gülsüm’ün tepkisi ne olacaktır?