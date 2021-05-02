Gönül Dağı 26. son bölümünde; Ali’nin Gönül Dağı’ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gönül Dağı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 26. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülsüm, Ali’yi adalete teslim edecek midir? Öte yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu ispat edebilmek için Ciritçi Abdullah’la birlikte Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?



Dişçi Musa, Fadime ve Veysel; Pembe’nin miras hakkını alabilmek için Fadime’nin ölmüş kocasının köyüne giderler. Dişçi Musa bu sorunu çözebilecek midir?